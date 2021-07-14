Mücahit Eker kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Eker hangi görevde?
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına da Ahmet Albayrak getirildi. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı ise 7’den 9’a çıkarıldı. TRT Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Mücahit Eker de var. Peki Mücahit Eker kimdir? Mücahit Eker hangi görevlerde bulundu?
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. TRT Yönetim Kurulu Üyeleri şunlar oldu: “Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.”
Mücahit Eker, İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü olarak görev yapıyor.