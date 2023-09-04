Mücahit Birinci: Alçaklığı iyiliğe çevirmeye devam!
AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda LGBT'li sapkınların trollerine dava açtıklarını ve kazandıkları tazminatları da SMA'lı ve Down Sendromlu çocuklar için harcadıklarını duyurdu.
AK Partili Birinci, Ebrar Karakurt üzerinden eşcinsel sapkınlığın tartışıldığı şu günlerde küresel LGBT lobisinin hedefi haline geldi.
Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda LGBT'cilerin kuklası olan trollere karşı tazminat davası açtıklarını ve kazandıkları tazminatları da hayır işlerinde kullandıklarını söyledi.
Birinci mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bu cinsiyetsiz dernek ve vakıfların sosyal medya trollerinin yasa dışı hakaretlerine karşı avukatlarımız savcılık şikayetlerini yapıp tazminat davalarını açıyorlar. Tazminat hasılatı Allah'ın izni ile SMA'lı ve Down sendromlu çocuklarımıza... Alçaklığı iyiliğe çevirmeye devam..