"Mücahid" Kılıçdaroğlu seçim çalışmalarına başladı! İlk icraati Cuma namazı kılmak oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçime giden süreçte Malatya'da Cuma namazı kıldı.
Yeniakit.com.tr
14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte Kemal Kılıçdaroğlu camilerde boy göstermeye başladı.
Kılıçdaroğlu ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birlikte Cuma namazı kıldı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yeni uydurulan bir modelle Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan Mansur Yavaş, Cuma namazından sonra basın açıklamasında bulundu.
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