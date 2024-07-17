Mücahid Kassam sorumluluğu üstlendi! 'Biz vurduk'

Siyoniste karşı Filistin topraklarını savunan mücahid Kassam Tugayları, yazılı açıklama yaptı.

3 İsrailli yaralandı!

Açıklamada, Kassam Tugayları mensuplarının dün Tulkerim'in doğusundaki Ramin köyü yakınlarında Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait araca ateş açtığı belirtildi. Saldırıda toprakları gasbeden 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırının, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlara, işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği suçlara ve hapishanelerde Filistinli tutuklular aleyhindeki ihlallerine yanıt olarak düzenlendiği" ifade edildi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Ramin kavşağı yakınlarında İsraillilere ait bir araca ateş açıldığını, birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu.

Soykırımda bilanço!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.

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