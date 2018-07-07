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Mücadeleyi Türk hükümeti kazandı

Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracata yönelik Pakistan ile atılan imzaların arkasında Milli Savunma Bakanlığı’nın büyük mücadelesinin yer aldığı ortaya çıktı. Diğer firmaların son ana kadar kazanmak için mücadele ettiği, her türlü taktikleri denediği, fiyat düşürdüğü ihale sürecinde Türkiye, uygulanan taktik ve stratejinin yanı sıra üstün teknoloji, tasarım yeteneği ve verdiği güvenceyle milyar dolarlık projeyi kazanan taraf oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:06
Mücadeleyi Türk hükümeti kazandı

Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 korvetin alımına yönelik milyar dolarlık ihalenin kazanılmasına, 6 ayı aşkın süreye yayılan yoğun çabalar, çok sayıda yapılan görüşme ve uzun mesailer katkı sağladı.

Milyar dolarlık ihale süreci, bazı devletler arasında de önemli mücadeleye sahne oldu. Birçok devletin almaya çalıştığı projeye yönelik uzun pazarlıklar, taktiksel çalışmalar yapıldı.

İhaleye katılan ülkelerin büyük oranda fiyat düşürmesine karşılık, Türkiye’den görüşmeleri sürdüren ekip, Milli Savunma Bakanı Nurettin Caniklinin talimatıyla bazı stratejik harekat planları geliştirdi. Bu kapsamda Türkiye, diğer ülkelerden gelen düşük fiyat karşısında elindeki teknoloji kartını da oynadı.

Diğer firmaların son ana kadar kazanmak için mücadele ettiği, her türlü taktikleri denediği, fiyat düşürdüğü ihale sürecinde Türkiye, uygulanan taktik ve stratejinin yanı sıra üstün teknoloji, tasarım yeteneği ve verdiği güvenceyle milyar dolarlık projeyi kazanan taraf oldu.

GÜVENİLİR EKONOMİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın satranç oynar gibi her adımı düşünerek attığı ve kazandığı projenin iç piyasayı da hareketlendirmesi bekleniyor. Pakistan için 4 korvetin üretilmesi sürecinde bine yakın orta ölçekli şirket, savunma sanayi alanında çalışan firmanın dahil olacağı, anahtar teslimi proje kapsamında yüzlerce mühendis de istihdam edilecek.

Öte yandan, Bakan Canikli’nin milyar dolarlık ihaleyi Türkiye’nin kazandığını açıklamasının ardından geçen sürede dövizin düşüşe geçtiği, piyasaların söz konusu imzayı Türkiye’nin güçlü ekonomisinin göstergesi olarak algıladığı belirtildi.

Canikli, Karadağ’daki resmi ziyareti sırasında dün gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracata yönelik imzaların atıldığını, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesini Türkiye’nin kazandığını açıklamıştı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:06
  1. Pakistan Deniz Kuvvetleri
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Nurettin Canikli

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