Mücadelede üniversiteler başrolde

Türkiye’deki üniversitelere bağlı olan tıp fakültesi hastaneleri, bir yandan tıp ve sağlık eğitimini dijital teknolojileri kullanarak uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürürlerken, diğer yandan sağlık hizmet sunumunda da dikkat çekici tedavilere imza atıyor.

YÖK’ün verilerine göre salgının başlangıcından bugüne kadar 44 üniversite hastanesinde; PCR testleri yapılarak Coronavirüs şüphesiyle yaklaşık 40 bin hasta muayene edildi.

Bunlardan 7 bin 238’i serviste bin 783’ü de yoğun bakımda yatırılarak tedavi edildi. Bu hastalardan 7 bin 11’i iyileşti. Ayrıca bütün üniversite hastanelerinde plazmaferez tedavi kapasitesi mevcut olduğundan bazılarında plazmaferez tedavileri yapılmaya başlandı.

Solunum cihazında sorun yok

Üniversitelerde yoğun bakım, servis ve ameliyathanelerde ihtiyaç halinde, COVİD-19 hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere 5 bin adet solunum cihazı da bulunuyor.

Maske de ürettiler

Üniversite hastaneleri bulunan üniversitelerimizde salgın süreci ile birlikte tıbbi malzeme üretimi de hızlandı. 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren 1 milyon adedin üzerinde maske, 34 bin 365 siperlikli maske, 25 bin 200 koruyucu önlük, 10 bin 35 litre sıvı el dezenfektanı, 2 bin 200 litre ortam dezenfektanı üretimi yapıldı.

Koruyucu entübasyon kabini, koruyucu tozluk, numune alma kabini, koruyucu transport sedyesi, fiberoptik video laringoskop gibi çeşitli tıbbi malzemenin üretimi de devam ediyor. Üretilen bu tıbbi malzemeler üniversitelerin kendi ihtiyaçları için kullanılırken, diğer sağlık kuruluşları ve çeşitli kurumların ihtiyacı için de değerlendiriliyor.

Hizmetlere fedakârca imza atan üniversite sağlık çalışanlarının dağılımı ise şöyle: 13 bin 126 öğretim elemanı doktor, 11 bin 461 hemşire, 3 bin 473 teknisyen/tekniker ve 5 bin 852 hasta bakıcı olmak üzere 33 bin 912 sağlık çalışanı.

Aşı için seferberler

Öte yandan üniversitelerin, araştırma merkezleri ve araştırma ekipleriyle Coronavirüs hastalığının tedavisinde kullanılacak ilaç ve bağışıklık için aşı geliştirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Kadro tahsisi moral verdi

Cumhurbaşkanlığının gündeme getirdiği kadro tahsisi de üniversite hastanelerinin gücüne güç katacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yakın zamanda üniversite hastanelerine 5 bin 814 hemşire, bin 130 sağlık teknikeri, 295 röntgen teknisyeni, 247 laborant, 219 ebe, 129 fizyoterapist, 118 eczacı, 101 diyetisyen, 89 psikolog, 87 biyolog ve çeşitli unvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8 bin 635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5 bin 865 adet çeşitli unvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam 14 bin 500 adet personel, salgın sürecinde üniversite hastanelerinin gücüne güç katacak.