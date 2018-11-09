Mücadeleci tutumla istikrarlı yükseliş

Mücadeleci tutumuyla istikrarlı yükselişini sürdüren Türk Hava Yolları (THY), bu yılının 9 aylık döneminde 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet kârına imza attı. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran THY, bu yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile THY’nin 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9,9 milyar dolara ulaştı.

Net kâr 3 kat arttı

Kârlı büyüme performansına kesintisiz devam eden THY, bu yılın 9 aylık döneminde net kârını 3 kat artırmayı başararak, bu dönemi 755 milyon dolar net kâr gerçekleştirerek tamamladı.

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr – EBITDAR), 2018 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

Rekor 3. çeyrek sonuçları

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz altyapı şartlarını güçlendirme ve iyileştirmeye büyük ağırlık verdiğimiz bu yıl içerisinde rekor 3. çeyrek sonuçlarımızı milletimize ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle de son birkaç yıldır karşılaştığımız çeşitli bölgesel ve sektörel koşullara rağmen sergilediğimiz mücadeleci tutum, istikrarlı yükselişimizin kaynağı oldu. Bugün, hayata geçirdiğimiz sayısız yatırım, elde ettiğimiz büyüme rakamları ve başarılarla küresel havacılık sektöründe edindiğimiz prestijli konumu ve gücümüzü pekiştirirken, yeni evimiz ‘İstanbul Havalimanı’na geçişle de birlikte yolumuza yeni yatırım ve başarılarla devam edecek, ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz.”

THY 2023’te 475 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak

THY, bu yıl içerisinde açılan Freetown, Semerkant, Krasnodar ve Moroni hatları ile birlikte 122 ülkede, 49’u yurt içi, 255’i yurt dışı olmak üzere toplam 304 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. En son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında yaklaşık 475 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan ve halihazırda dünyanın en genç ve en modern filoları arasında bulunan THY filosu, bugün 217’si dar gövde, 92’si geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere toplam 329 uçaktan oluşuyor.