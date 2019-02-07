Mübaşirler asli görevlerine dönüyor

Göksel Çağlav Ankara

Adalet Bakanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında yer alan mübaşirler, Genel İdari Hizmet Sınıfı’na geçirilerek hem maddi hem de hizmet alanında istedikleri seviyeye ulaştılar. Daha önce mahkemelerin temizliğinden, evrak taşıma, odacılık işlerine kadar tüm hizmetleri veren mübaşirler artık sadece asli görevlerini yapacaklar. Mübaşirlerin emekliliğine de yansıyacak iyileştirmede, ek göstergeleri de 2200’e yükselmiş oldu. Müjdeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan verdi. Gül, “Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza, müjdeli bir haber vermek istiyorum. Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle genel idare hizmetler sınıfına geçiş yaptı” diyerek mübaşir ve ailelerinin yüzünü güldürdü.

Herkes ümitlendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün bu müjdesinin ardından diğer adliye çalışanları da müjde beklediklerini belirterek ek göstergelerinin yükseltilmesini talep etti. Özellikle son zamanlarda operasyonların artmasıyla gece gündüz çalışan mahkeme müdürleri, katipler ve diğer çalışanlar, 2200 olan ek göstergelerinin yapılacak düzenleme ile 3600’e çıkarılmasını istediler.

Meclis Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, 29 Mart 2018’de adliyelerde çalışan mübaşirleri ziyaret etmiş ve sabırlı olmaları durumunda gerekenin yapılıp, bu sorunun en kısa sürede çözüleceği sözünü vermişti.