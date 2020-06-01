"Mübariz Mansimov 900 milyon dolarlık borçla battı" iddialarına Palmali Holding'den yalanlama

Palmali Holding'den yapılan basın açıklamasında, bazı medya kuruluşlarında yer alan "Mübariz Mansimov 900 milyon dolarlık borçla battı" şeklinde haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

31.05.2020 tarihinde bir takım haber kuruluşlarında ve medya organlarında yer alan "Mübariz Mansimov 900 milyon dolarlık borçla battı" başlıklı haberlerde, Palmali Şirketler Grubu’nun ve kurucumuz Sayın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun hakkında kamuoyunu yanlış bilgilendiren bazı haberler ve gerçek ile bağdaşmayan değerlendirmeler yapılmıştır. Bu haber içeriklerinde, yine bir süre önce yurt dışında bazı haber sitelerinde Palmali Şirketler Grubu ve kurucumuz Mübariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında maksatlı olarak itibar zedeleme saiki ile çıkarılan haber içeriklerinden faydalanılarak, doğruluğu araştırılmadan yazılar yazılmıştır. Belli bir süredir basında devam eden bu tür karalama ve linç kampanyasına karşı Palmali Şirketler Grubu olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma zorunluluğu duyulmuştur.

Palmali Şirketler Grubu, dünyanın en büyük yedinci denizcilik şirketi olma başarısını gösterip, adını dünya deniz taşımacılığı sektörüne altın harflerle yazdıran, Türk ve Azerbaycan halklarına gurur yaşatan, başta deniz taşımacılığı olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren, binlerce kişiye istihdam yaratan dünyanın önde gelen ve saygın şirketlerinden biridir.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere kurucumuz Sayın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, bir takım asılsız iftiralar ileri sürülerek silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanmakta ve buna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma dosyası devam etmektedir. Her zaman hukukun üstünlüğüne inanan Palmali Şirketler Grubu olarak, Sayın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun üzerine atılı suç ile hiçbir ilgisi olmadığı ve suçsuzluğunun kanıtlanacağına olan inancımızı ilk günkü gibi muhafaza etmekteyiz. Devam eden bu hukuki süreci manipüle etmeye yönelik, Palmali Şirketler Grubu ve Sayın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nu maksatlı olarak itibarsızlaştırma amacı güden bu mesnetsiz haberler aynı zamanda Türk ekonomisini ve denizcilik sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Devam eden bu itibar suikastları da göstermektedir ki Sayın Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun yaşadığı bu süreç, kendisi hakkında kurulmuş olan bir komplo ile mücadele sürecidir. Belirtmek isteriz ki, Sayın Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun battığı, İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından mallarına tedbir kararı konduğu ve Palmali Holding Company Limited’in iflas ettiği şeklindeki haberler gerçek dışıdır.

Palmali Şirketler Grubu çatısı altında onlarca holding yüzlerce şirket bulunmaktadır. Malta’da yer alan Palmali Holding Company Limited iflas etmemiştir. Bu şirkete Palmali Rostov ile Sberbank arasındaki ticari ilişkiden dolayı Sberbank tarafından tedbir konulmuş ancak işbu tedbir kapsamında Palmali tarafından gerekli itirazlar yapılmıştır. Yargılama süreci devam etmektedir. Ayrıca Palmali Holding Company Limited şirketinde Palmali'ye ait gemiler yer almamaktadır. Dolayısıyla Palmali Holding Company Limited Şirketi’ne ilişkin tedbir kararı ne Palmali’yi ne de Sayın Gurbanoğlu’nun şahsi malvarlığını finansal olarak etkilemeyecektir.

Dünya genelinde kuru yük piyasasının gerilemeye başlaması üzerine Palmali Şirketler Grubu olarak Alman finans kuruluşlarından biri ile birlikte sene başından bu yana bir yapılandırma sürecine girilmiştir. Dolayısıyla Şirketin stratejik kararı doğrultusunda karşılıklı anlaşılarak satış işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu süreç banka ile beraber takip edilmektedir. Şirketin stratejisinde yan kollarımızla kendi gemilerimizi yeniden satın alma düşüncesi de yer almakta olup, Şirketin başka hiçbir gemisine el konulmamıştır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Palmali Şirketler Grubu olarak, Sayın Gurbanoğlu’nun koyduğu temel ilkeler öncülüğünde Şirketin çalışmaları ve işleyişleri her zamanki gibi devam etmektedir. Bununla birlikte Palmali Şirketler Grubunun filosu, sadece yukarıda bahsettiğimiz satışa konu 6 gemiden ibaret değildir.

Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasında en önemli ticaret köprüsünü kuran, bu köprü ile dünya denizlerine açılan Palmali Şirketler Grubu, bugüne kadar olduğu gibi üretmeye, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere tüm dünyada katma değer yaratmaya ve binlerce insana istihdam sağlamaya devam edecektir. Başta Sayın Mubariz Mansimov Gurbanoğlu olmak üzere, Palmali Şirketler Grubu hakkında kasıtlı olarak yapılan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.