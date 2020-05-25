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Gündem

Mübarek Ramazan Bayramı'nda tepki çeken paylaşım

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın Ramazan Bayramı'nda paylaştığı 'rakılı' fotoğraf tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:25:00 - 2020-05-25 18:20:59
Mübarek Ramazan Bayramı'nda tepki çeken paylaşım

Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının ardından bayrama kavuştu. Ramazan Bayramı idrak edilirken Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'dan ise tepki çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından annesi ile rakı içtiği fotoğrafını paylaşan Balkan, "Annemle rakı içiyoruz. Ben bu fotoğrafı çok sevdim." ifadelerini kullandı.

Tepki toplayan tweet, 'Bayramda bu gibi paylaşımlar bilinçli olarak mı servis ediliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

İşte Balkan'ın o paylaşımı:

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Yorumlar

Yavuz 1517

97 yıllık çürümüş zihniyetin temsilcileri bunlar. İstilacı zihniyetin temsilcileri bunlar. Mandacı zihniyetin temsilcileri bunlar. Partilerindeki 6 oku milletin bağrına sokan zihniyetin temsilcileri bunlar. Ama, bilmiyorlar ki devirleri sona ermiş zihniyetin temsilcileri bunlar.
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Nalbant

Eşşeğe kerametini sormuşlar
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