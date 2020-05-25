Mübarek Ramazan Bayramı'nda tepki çeken paylaşım

Müslümanlar, mübarek Ramazan ayının ardından bayrama kavuştu. Ramazan Bayramı idrak edilirken Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'dan ise tepki çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından annesi ile rakı içtiği fotoğrafını paylaşan Balkan, "Annemle rakı içiyoruz. Ben bu fotoğrafı çok sevdim." ifadelerini kullandı.

Tepki toplayan tweet, 'Bayramda bu gibi paylaşımlar bilinçli olarak mı servis ediliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

İşte Balkan'ın o paylaşımı: