Muazzez Ersoy kimdir, kaç yaşında? Muazzez Ersoy şarkıları

Hatice Yıldız Levent ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy 9 Ağustos 1958; Uzunköprü, Edirne'de doğdu. Klasik Türk müziği sanatçısıdır. 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görülen sanatçı seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi"olarak da bilinir. Sanatçı 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün “iyi niyet elçisi” seçilmiştir.

Muazzez Ersoy hayatı

Çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı «tezgahtarlık» yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti.

Muazzez Ersoy kariyeri

Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle denetimden geçti ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı.

Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Herşeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı.

Muazzez Ersoy şarkıları

1991 Seven Olmaz Ki

1992 Her Şeyim Sensin

1993 Sizi Seviyorum

1994 Sensizlik Bu

1994 Seninle Olmak

1995 Nostalji

1996 Nostalji 2

1997 Nostalji 3

1998 Nostalji 4-5-6

1999 Nostalji 7-8-9

2000 Nostalji 10-11-12

2002 Senin İçin

2004 Seni Seviyorum

2006 Nankör

2007 Kraliçeden Nostaljile

2010 Mozaik

2013 Şarkılarla Gel

2016 90'dan Pop

Single'ları

2022 "Aşk Versin Kararını" (Yücel Arzen ile)