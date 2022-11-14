Muazzez Abacı'nın son halini görenler şok oldu! Bu, gerçekten o mu?

Türk Sanat Müziği'nin güçlü kadın seslerinden Muazzez Abacı, uzun süre sağlık sorunları yaşadığı için şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Abacı'nın son hali ortaya çıktı. Şarkıcının yaşadığı değişimi görenler "Yıllar acımamış" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

12 Kasım'da 75 yaşına giren usta sanatçı Muazzez Abacı, doğum gününde ünlü söz yazarı Seda Akay ile buluştu. Abacı ile fotoğrafını paylaşan Akay kısa sürede gündem oldu.

Akay, paylaşımına "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun." notunu düştü.

Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Abacı'nın saçlarını doğal rengine bıraktığı ve değişimi dikkatlerden kaçmadı.