Muazzez Abacı ile ilgili şok gelişme! O iddia ortalığı ayağa kaldırdı

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın Alzheimer olduğuna yönelik bir internet sitesinde çıkan haberlere ünlü sanatçı açıklık getirdi. Abacı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay "Muazzez Abacı'dan kötü haber" diyerek usta sanatçıya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti. Muazzez Abacı haberinin ardından pek çok internet sitesi haberi alıntı yaparak sayfalarına taşıdı ve haber geniş kitlelere yayıldı. Muazzez Abacı ise son durumuna ilişkin açıklama yaptı ve 'Alzheimer' olduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.

Akay açıklamasında, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” demişti.

Muazzez Abacı son durumunu açıkladı

Haberin yayılmasının ardından, pandemi nedeniyle uzun süredir Amerika’da kızı Saba’nın yanında yaşayan Muazzez Abacı, “Aaaaaa nereden çıktı bu haber? Allahıma şükürler olsun kızım Saba, Torunum Sera ile son derece mutluyuz…Zaten Nisan ayı içinde Türkiye’ye dönüp müzik çalışmalarıma yeniden başlayacağım… Şu an sağlık olarak aslan gibiyim. Allah’ıma şükür hiçbir problemim yok. Sadece ülkemi ve dostlarımı özledim. Yakında onlarla da hasret gidereceğim. Beni seven bu iğrenç ve yalan haberi okuyup endişelenen tüm dostlarıma ve sevenlerime burdan senin aracılığınla selam ediyorum” dedi.