Muayene edilen araç sayısı 9 ayda 10.3 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ile 18 traktör için 308 araç muayene istasyonunun hizmet verdiği bildirildi. Açıklamada bu yıl seyyar muayene istasyon sayısının 1, traktör muayene istasyon sayısının 5 artırıldığına işaret edildi. “Araç muayene istasyonlarında toplam 4 bin 200 personel görev yapıyor. İstasyonlarda 1 Ocak-29 Eylül döneminde 10 milyon 332 bin 398 araç muayeneden geçirildi. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan 2 milyon 256 bin 26’sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin 563 adet aracın kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onayladı” bilgisi paylaşıldı.

Kapasiteleri arttırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik düzenlemesine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Düzenlemeyle ilk muayeneden kalan araçların muayene tekrarının ülke genelindeki tüm istasyonlarda yaptırabilmelerine imkân tanındı. Seyyar istasyonlarda ise 2 teknisyenle hizmet verilip günlük 32 yerine 64 araç muayenesi yapılması mümkün kılındı. Bu yolla seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri arttırıldı.”