Muavenet malûlleri 26 yıldır mağdur

Skandal olayda Saratoga’dan atılan füzeler, Muavenet’in köprü üstü ve Savaş Harekat Merkezini vurmuş, geminin komutanı Deniz Kurmay Yarbay Kudret Güngör dahil, Deniz Teğmen Alper Tunga Akan, Deniz Astsubay Serkan Aktepe, Deniz Çavuş Mustafa Kılınç Deniz, Topçu Er Recep Akan olmak üzere 5 şehit ve 22 yaralı vermiştik. ABD Dışişleri Bakanı Lawrence Eagleburger haberi Washinton Büyükelçimiz Nüzhet Kandemir’e “geminizi batırdık özür dileriz” şeklinde, ciddiyetsiz ifadelerle vermişti.

ABD sadece “vurduk” derken, Demirel “kaza” dedi!

ABD gemiyi vurduktan sonra kaza olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı halde, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in, olayı “Üzücü bir kaza” olarak nitelendirmesi, gazilerimizi kahreden uygulamaları tetikledi. Saldırıda yaralanan askerlere savaş gazisi, malul değil, “kaza”yla yaralanmaktan işlem yapıldı. Yaralanan 22 asker, hayatları boyunca ayrımcılığa uğradı. Hakları verilmedi. Çocuklarına burs çok görüldü. Kira yardımı yapılmadı. Vurulan askerlerimiz, adeta sürüm sürüm süründürüldü. Saldırıda sol kol ve bacağını kaybeden emekli Üsteğmen Mustafa İlter Özdil, “Devlet ve millet adına görevimi yaparken uğranılan saldırının sonucunda mevcut yasalara göre şahsımı 2330 sayılı kanuna uygun görüp özlük haklarımı kısıtlayan kanunlar ve buna bağlı uygulamalar hali hazırda yürürlüktedir. Ölmedik, kabahat ettik” dedi.

Amaçları Kürt Devleti kurmaktı

Üzerinden 26 yıl geçen saldırı olayı Akit’e anlatan Özdil, şunları dile getirdi: “TCG Muavenet Muhribinin üsteğmen rütbeli ikmal subayı idim. Ağır yaralı olarak kurtulduğum bu saldırıda sol el ve sol ayağımı kaybettim. 1992 yılında hastanede yatarken bu saldırının nedenini soranlara ‘Kürt Devletini kurmak’ olduğunu söylüyordum. Zaman ne yazık ki şahsımı haklı çıkardı. Gelinen nokta itibari ile güneyimizdeki gelişmelerden sizin de bildiğiniz gibi bizim ‘terörist’ dediğimiz gruplara müttefiğimiz olduğunu söyleyen ABD ve Batı dünyası destek vermektedir. Bu destek şimdi ortaya çıkmış değildir. TCG Muavenet Muhribine yapılan saldırı da PKK denilen terör örgütüne destek için yapılmıştı. Ancak gelin görün ki, devlet ve millet adına görevimi yaparken uğranılan saldırının sonucunda mevcut yasalara göre şahsımı 2330 sayılı kanuna uygun görüp özlük haklarımı kısıtlayan kanunlar ve buna bağlı uygulamalar hali hazırda yürürlüktedir.”

Goliath’ı vuran Muavenet’in intikamı mı alındı?

Duayen yazarımız Abdurrahman Dilipak, 19 Kasım 2017 tarihli yazısında, tarihe kara leke olarak geçen Muavenet olayını hatırlatmış, 12 işlem yapılarak ateşlenen füzelerin kazayla atılmasının mümkün olmadığını vurgulamıştı. Dilipak yazısında, şunları aktarmıştı: “Muavenet adı Çanakkale Savaşına damgasını vuran bir gemiden geliyordu. Morto koyuna demirlemiş olan iki zırhlıdan biri olan Goliath’ı, Süvari Yüzbaşı Ahmet Bey komutasındaki 25 kişilik mürettebata sahip ‘Muavenet-i Milliye’ muhribi, 12 Mayıs’ı 13 Mayıs’a bağlayan gece 2 torpille vurarak batırdı. Kısa süre sonra da Goliath’ın baş tarafında büyük bir patlama meydana geldi ve dev gemi 500 kadar personeli ile birlikte battı. Goliath adı Tevrat’tan alınma bir ad. Goliath’ın batması İngiltere’de şok etkisi yaptı ve geri çekilmesinde önemli bir rol oynadı...

ABD savaş gemisi Saratoga’dan da Muavenet’e 2 füze fırlatıldı. Saratoga’nın namluları daha önceden Muavenet’e dönüktü ve füzenin ateşlenmesi için 12 ayrı işlem yapılmıştı. Yani yanlışlık, kaza olamazdı. Demirel olayı, ‘üzücü bir kaza’ olarak nitelendirdi. ‘Dost ateşi’ (!) ile vurulmuştuk ve susmamız gerekiyordu! O zaman ‘Hayır’ diyebilen, ‘one minute’ diyebilen bir Türkiye yoktu çünkü!..”