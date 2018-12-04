0553 313 94 23

Muavenet malûlleri 26 yıldır mağdur

2 Ekim 1992 tarihinde Kararlılık Gösterisi-92 adlı NATO tatbikatı sırasında Ege’de ABD uçak gemisi Saratoga’dan ateşlenen 2 adet Seasparrow füzesiyle vurulan Türk savaş gemisi Muavenet’te ağır yaralanan malûlen emekli Üsteğmen Mustafa İlter Özdil’in anlattıkları, Muavenet olayının hâlâ utandırmaya devam ettiğini hatırlattı.

04 Aralık 2018 Salı 11:21

Skandal olayda Saratoga’dan atılan füzeler, Muavenet’in köprü üstü ve Savaş Harekat Merkezini vurmuş, geminin komutanı Deniz Kurmay Yarbay Kudret Güngör dahil, Deniz Teğmen Alper Tunga Akan, Deniz Astsubay Serkan Aktepe, Deniz Çavuş Mustafa Kılınç Deniz, Topçu Er Recep Akan olmak üzere 5 şehit ve 22 yaralı vermiştik. ABD Dışişleri Bakanı Lawrence Eagleburger haberi Washinton Büyükelçimiz Nüzhet Kandemir’e “geminizi batırdık özür dileriz” şeklinde, ciddiyetsiz ifadelerle vermişti.

ABD sadece “vurduk” derken, Demirel “kaza” dedi!

ABD gemiyi vurduktan sonra kaza olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı halde, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in, olayı “Üzücü bir kaza” olarak nitelendirmesi, gazilerimizi kahreden uygulamaları tetikledi. Saldırıda yaralanan askerlere savaş gazisi, malul değil, “kaza”yla yaralanmaktan işlem yapıldı. Yaralanan 22 asker, hayatları boyunca ayrımcılığa uğradı. Hakları verilmedi. Çocuklarına burs çok görüldü. Kira yardımı yapılmadı. Vurulan askerlerimiz, adeta sürüm sürüm süründürüldü. Saldırıda sol kol ve bacağını kaybeden emekli Üsteğmen Mustafa İlter Özdil, “Devlet ve millet adına görevimi yaparken uğranılan saldırının sonucunda mevcut yasalara göre şahsımı 2330 sayılı kanuna uygun görüp özlük haklarımı kısıtlayan kanunlar ve buna bağlı uygulamalar hali hazırda yürürlüktedir. Ölmedik, kabahat ettik” dedi.

Amaçları Kürt Devleti kurmaktı

Üzerinden 26 yıl geçen saldırı olayı Akit’e anlatan Özdil, şunları dile getirdi: “TCG Muavenet Muhribinin üsteğmen rütbeli ikmal subayı idim. Ağır yaralı olarak kurtulduğum bu saldırıda sol el ve sol ayağımı kaybettim. 1992 yılında hastanede yatarken bu saldırının nedenini soranlara ‘Kürt Devletini kurmak’ olduğunu söylüyordum. Zaman ne yazık ki şahsımı haklı çıkardı. Gelinen nokta itibari ile güneyimizdeki gelişmelerden sizin de bildiğiniz gibi bizim ‘terörist’ dediğimiz gruplara müttefiğimiz olduğunu söyleyen ABD ve Batı dünyası destek vermektedir. Bu destek şimdi ortaya çıkmış değildir. TCG Muavenet Muhribine yapılan saldırı da PKK denilen terör örgütüne destek için yapılmıştı. Ancak gelin görün ki, devlet ve millet adına görevimi yaparken uğranılan saldırının sonucunda mevcut yasalara göre şahsımı 2330 sayılı kanuna uygun görüp özlük haklarımı kısıtlayan kanunlar ve buna bağlı uygulamalar hali hazırda yürürlüktedir.

Goliath’ı vuran Muavenet’in intikamı mı alındı?

Duayen yazarımız Abdurrahman Dilipak, 19 Kasım 2017 tarihli yazısında, tarihe kara leke olarak geçen Muavenet olayını hatırlatmış, 12 işlem yapılarak ateşlenen füzelerin kazayla atılmasının mümkün olmadığını vurgulamıştı. Dilipak yazısında, şunları aktarmıştı: “Muavenet adı Çanakkale Savaşına damgasını vuran bir gemiden geliyordu. Morto koyuna demirlemiş olan iki zırhlıdan biri olan Goliath’ı, Süvari Yüzbaşı Ahmet Bey komutasındaki 25 kişilik mürettebata sahip ‘Muavenet-i Milliye’ muhribi, 12 Mayıs’ı 13 Mayıs’a bağlayan gece 2 torpille vurarak batırdı. Kısa süre sonra da Goliath’ın baş tarafında büyük bir patlama meydana geldi ve dev gemi 500 kadar personeli ile birlikte battı. Goliath adı Tevrat’tan alınma bir ad. Goliath’ın batması İngiltere’de şok etkisi yaptı ve geri çekilmesinde önemli bir rol oynadı...

ABD savaş gemisi Saratoga’dan da Muavenet’e 2 füze fırlatıldı. Saratoga’nın namluları daha önceden Muavenet’e dönüktü ve füzenin ateşlenmesi için 12 ayrı işlem yapılmıştı. Yani yanlışlık, kaza olamazdı. Demirel olayı, ‘üzücü bir kaza’ olarak nitelendirdi. ‘Dost ateşi’ (!) ile vurulmuştuk ve susmamız gerekiyordu! O zaman ‘Hayır’ diyebilen, ‘one minute’ diyebilen bir Türkiye yoktu çünkü!..

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:21
  1. Çanakkale
  2. Saratoga
  3. Muavenet
  4. Savaş Harekat Merkezi
  5. Deniz Kurmay Yarbay Kudret Güngör
  6. Deniz Teğmen Alper Tunga Akan
  7. Deniz Astsubay Serkan Aktepe
  8. Deniz Çavuş Mustafa Kılınç Deniz
  9. Topçu Er Recep Akan
  10. ABD Dışişleri Bakanı Lawrence Eagleburger
  11. Nüzhet Kandemir
  12. ABD
  13. Süleyman Demirel
  14. Üsteğmen Mustafa İlter Özdil
  15. Akit
  16. TCG Muavenet Muhribi
  17. Abdurrahman Dilipak

YORUM YAZ

  • çocuktum çocuktum 36 dk önce
    dün gibi aklımda bir zamanlar bizde şarlken e karşı Fransa toulone da 1,5 yıl kalmış donanmanın ahvadıyızisveç kralı 12 Karl beş yıl osmanlı ya sığınmış adamın adını türkler demirbaş koymuş... o günler inşallah tekrar gelir...
  • uyan tcuyan tc59 dk önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Minik Hiranur, ablasının iliğiyle hayata tutundu
  1. Minik Hiranur, ablasının iliğiyle..
  2. Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi..
  3. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  4. Ruhani'den ABD'ye Basra Körfezi tehdidi!
  5. Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler..
  6. TIR çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
  7. Gökmen Gökmenoğlu kimdir nerelidir?
  8. "Sermaye piyasası zorlu dönemi..
  9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
  10. İran'dan ABD'ye Basra Körfezi tehdidi
  11. Adana valiliği rezalete suspus
  12. TSK'nın gücüne güç katacak
  13. ANALİZ - Katar’ın OPEC’ten ayrılması..
  14. "Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli..
  15. Yozgat Şeker Fabrikası önünde..
  16. Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında
  17. SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki..
  18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
  19. Fethiye'de köpeklerin zehirlenmesine..
  20. Döviz kurları
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

Günün Karikatürü

4 Aralık 2018
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar