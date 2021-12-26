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Ekonomi MÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

MÜ öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 86 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 13:15:00 -
MÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme  Fakültesi,  Mühendislik  Fakültesi,  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi,  Sağlık  Hizmetleri  Meslek  Yüksekokulu,  Spor  Bilimleri  Fakültesi,  Teknik  Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar aynı ilan dönemi  içerisinde  başvuru  şartlarını  sağladığı  sadece  bir  ilana  başvurabilecektir.  Birden  fazla  ilana  başvuru  yapmış  olan  adayların  başvuruları  iptal edilecek.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik  uygulanmakta.  Yurtdışından  alınmış  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış  olması gerekmekte. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak.

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