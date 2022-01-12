MÜ Bilişim Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular 12.01.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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