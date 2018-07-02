MTV olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son dakika gelişmesi. MTV 2. Taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başladı 31 Temmuz tarihinde ise ikinci taksit ödemesi sona erecek. Peki MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl ödenir?

Araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir. Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün. İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları.