TV ödemeleri yapmak isteyenler, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) sitesi ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, MTV ödeme son gün ne zaman?

MTV ödemeleri için son gün ne zaman?

İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilebilinecek. Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit 2021 MTV ödemesinin 1 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor, geçmiş dönem borçlarının yapılandırılması için de aynı tarihe kadar başvuru imkanı bulunuyor.

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresi ile geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi ay sonunda dolacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor.

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu yıl uygulanacak MTV'ye ilişkin ödeme dönemi başlarken, bu vergi ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Yeni taşıt alımında aracın, yılın ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınması halinde, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit temmuzda ödeniyor.