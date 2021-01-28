MTV ödeme tarihleri ne zaman? 2021 MTV son ödeme tarihi

Araç sahipleri 2021 MTV ödemelerine ilişkin soruların cevabını araştırıyor. 2021 yılına girilmesiyle beraber özellikle vergi ve harç tutarlarında yüzde 9,11 olarak belirlenen değerleme oranında artışa gidildi. MTV ödemelerinde son gün ne zaman?

MTV ödeme tarihleri ne zaman?

Adlarına trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların motorlu taşıtlar vergisi ödemesi gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her sene ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu sene uygulanacak motorlu taşıtlar vergisine dair ödeme dönemi başladı.

MTV ödemeleri ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu sene Motorlu Taşıtlar Vergisi için yüzde 9.11 oranında artış yapıldı. MTV 2021 ilk taksidi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yatırılmaya başlandı.

MTV Ocak ayı ödeme işlemleri 1 Ocak 2021 tarihinde başlarken ödeme süresi 31 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan ikinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz 2021 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında olacak. Yeni taşıt alımında aracın, senenin ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süreci geçtikten sonra alınması durumunda ise birinci taksit bir ay içerisinde, ikinci taksit de temmuz ayında ödeniyor.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemesi farklı yöntemlerle ödenebiliyor. Vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden hızlı ödeme menüsüyle şifresiz şekilde, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulaması ile ve gib.gov.tr üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla ya da havaleyle ödenebiliyor.

MTV yönünden mükellefiyet kaydı olan ya da MTV’yi tahsil etmeye yetkili olan Vergi Dairesi Müdürlüklerine, yetkili bankalara ve PTT şubelerine başvurularak vergi ödeme işlemi yapılabiliyor. Bunun yanı sıra ödemeler anlaşmalı bankaların internet bankacılığı aracılığıyla ya da banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Aynı zamanda ivd.gib.gov.tr resmi internet sitesinde bulunan “MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” bölümü aracılığıyla ödenebiliyor. Ödeme yapmak için önce sorgulama yapmak gerekiyor. Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorgulanan tüm borçlar ödenebiliyor.

MTV 2021 ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, motorlu taşıtlar vergi tutarları yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.