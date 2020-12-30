2021 MTV ne kadar? | Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Kararla MTV ücretlerine de zam geldi? | Peki, MTV ne kadar oldu 2021

MTV ne kadar oldu? | 2021 MTV ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

MTV 1. taksit 1-30 Ocak, MTV 2. taksit ise 1-31 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Araç sahipleri motorlu taşıtlar vergisini anlaşmalı bankalar, PTT, vergi daireleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ödeyebiliyor.

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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1059 lira

2021 MTV: 1155 lira

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1156 lira

2021 MTV: 1261 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

2021 MTV: 3557 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira

2021 MTV: 3881 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5136 lira

2021 MTV: 5603 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 5603 lira

2021 MTV: 6113 lira