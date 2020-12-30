MTV ne kadar oldu? | 2021 MTV ne kadar?
MTV hesapla | Araç sahipleri 2021 yılında ne kadarlık bir MTV ödeyeceklerini merak ediyor. Her sene olduğu gibi yeni yılla birlikte MTV'ye de zam geldi. Peki, MTV ne zaman ödenecek? | MTV ne kadar oldu? | MTV nasıl hesaplanır? | 2021 MTV ne kadar?
2021 MTV ne kadar? | Yeni yılda, bazı vergi ve harç tutarlarında, yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin 12 tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Kararla MTV ücretlerine de zam geldi? | Peki, MTV ne kadar oldu 2021
MTV ne kadar oldu? | 2021 MTV ne kadar?
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.
Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.
Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.
MTV 1. taksit 1-30 Ocak, MTV 2. taksit ise 1-31 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Araç sahipleri motorlu taşıtlar vergisini anlaşmalı bankalar, PTT, vergi daireleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden ödeyebiliyor.
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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası
2019 MTV: 946 lira
2020 MTV: 1059 lira
2021 MTV: 1155 lira
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV: 1033 lira
2020 MTV: 1156 lira
2021 MTV: 1261 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
Matrahı 129 bin 800 lira
2019 MTV: 2911 lira
2020 MTV: 3260 lira
2021 MTV: 3557 lira
1601-1800 cc
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV: 3176 lira
2020 MTV: 3557 lira
2021 MTV: 3881 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira
2019 MTV’si: 4586 lira
2020 MTV’si: 5136 lira
2021 MTV: 5603 lira
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü
2019 MTV’si: 5003 lira
2020 MTV’si: 5603 lira
2021 MTV: 6113 lira