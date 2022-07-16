Araç sahipleri her yıl iki kez Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyor. MTV 1.taksitleri 2022 yılının ocak ayında ödendi. Peki, KVT ikinci taksitleri ne zaman ödenecek?

MTV nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir

MTV 2.taksit ödemeleri ne zaman son? MTV nereden nasıl ödenir?

MTV ikinci taksitleri her yıl temmuz ayı içerisinde ödeniyor. Temmuz ayının 1'inde başlayan ödemeler 1 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Buna göre, MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

MTV 2022 ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor. İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.