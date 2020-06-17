MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
MTV 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yılda iki kez ödenen MTV ödemeleri araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri internet üzerinden yapılabiliyor. MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
MTV ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayında başlıyor. Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.
Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.
MTV ödemesi nasıl yapılacak?
MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.
Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.