MTÜ Tıp Fakültesi kuruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kuruldu.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte, yüksekokul ve akademik birim kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararda Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi’nin kurulması da kararlaştırıldı. Karar sonrası bir açıklama yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Tıp Fakültesi kurulması teklifimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç ve YÖK Üyelerinin destekleri ile kuruldu” dedi.

Geçtiğimiz Mart ayında yine üniversitelerinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de kurulduğunu anımsatan Karabulut, “Sağlık alanında şuanda 3 akademik birimimiz bulunuyor. Malatya’ya ve bölgemize hem eğitim, hem de sağlık hizmetleri konusunda yeni bir sayfa açıldı. Ülkemize ve Malatya’mıza hayırlı olsun. Üniversitemizin kuruluşunu gerçekleştiren ve desteklerini her zaman veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üniversitemiz adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Tıp Fakültemiz ülkemize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Tıp Fakültesinin kurulması ile birlikte MTÜ bünyesindeki fakülte sayısı ise 7’ye yükselmiş oldu.