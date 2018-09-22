MTTB’li şehid Bilgi’yi rahmetle anıyoruz

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Türk gençliğinin ruh hamurunun yoğrulmasında büyük pay sahibi olan Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) yüz akı simalarından Mustafa Bilgi şehadetinin üzerinden 49 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. MTTB Orta Öğretim Komitesi’nin ilk başkanı olan Bilgi, dava şuuru ve aşkı ile gelecek nesillere örnek oldu. 21 Eylül 1969’da MTTB’ye atılan bir bomba sonucu şehadet şerbetini yudumlayan Bilgi, dava adamlığının sembol şahsiyeti olarak yad edildi.

İSLAM DAVASI YOLUNDA CAN VERDİ

Milli ve manevi değerlerin unutturulmak istendiği bir dönemde, orta öğretim öğrencilerine yönelik bilinçlendirici faaliyetlere imza atan Bilgi, görev yaptığı süreç içerisinde örnek bir duruş sergiledi. Bilgi’nin bugün Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacağı öğrenildi. 1950’de Bolu’nun Göynük İlçesi Ekinciler Köyü’nde doğdu. İlkokulu memleketinde okuyan Bilgi, İstanbul İmam Hatip Ortaokulu’na başladı. Ailesinde aldığı milli ve manevi değerler doğrultusunda hareket eden Bilgi, MTTB çalışmalarında yer aldı. Öz verili ve başarılı çalışmalarıyla MTTB Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı’na getirilen Bilgi, İslam davası yolunda can verdi.