0553 313 94 23

MTTB’li şehid Bilgi’yi rahmetle anıyoruz

Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) yüz akı simalarından Mustafa Bilgi’nin şehadetinin 49. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

22 Eylül 2018 Cumartesi 14:22
MTTB’li şehid Bilgi’yi rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Türk gençliğinin ruh hamurunun yoğrulmasında büyük pay sahibi olan Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) yüz akı simalarından Mustafa Bilgi şehadetinin üzerinden 49 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. MTTB Orta Öğretim Komitesi’nin ilk başkanı olan Bilgi, dava şuuru ve aşkı ile gelecek nesillere örnek oldu. 21 Eylül 1969’da MTTB’ye atılan bir bomba sonucu şehadet şerbetini yudumlayan Bilgi, dava adamlığının sembol şahsiyeti olarak yad edildi.

İSLAM DAVASI YOLUNDA CAN VERDİ

 

Milli ve manevi değerlerin unutturulmak istendiği bir dönemde, orta öğretim öğrencilerine yönelik bilinçlendirici faaliyetlere imza atan Bilgi, görev yaptığı süreç içerisinde örnek bir duruş sergiledi. Bilgi’nin bugün Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacağı öğrenildi. 1950’de Bolu’nun Göynük İlçesi Ekinciler Köyü’nde doğdu. İlkokulu memleketinde okuyan Bilgi, İstanbul İmam Hatip Ortaokulu’na başladı. Ailesinde aldığı milli ve manevi değerler doğrultusunda hareket eden Bilgi, MTTB çalışmalarında yer aldı. Öz verili ve başarılı çalışmalarıyla MTTB Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı’na getirilen Bilgi, İslam davası yolunda can verdi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 14:22
  1. Bolu
  2. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB)
  3. Mustafa Bilgi
  4. MTTB Orta Öğretim Komitesi
  5. Eyüp Sultan Mezarlığı
  6. İstanbul İmam Hatip Ortaokulu
  7. MTTB Orta Öğretim Komitesi Başkanlığı
  8. İslam davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormanlık alana ilerlemeleri üzerine jandarma harekete geçti! 53 kişi gözaltında
    1. Ormanlık alana ilerlemeleri üzerine..
    2. Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
    3. İran Ordusu'ndan intikam yemini!..
    4. ‘Meçhul askerin’ sırrı halen..
    5. Solcu Çipras'a anket şoku! Halk artık..
    6. MTTB’li şehid Bilgi’yi rahmetle anıyoruz
    7. Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı
    8. Bunu yapanlar insan olamaz! Yeni doğan..
    9. 'Ucuz döviz alacağım' diye herkesi..
    10. AK Partili başkana saldırı olayında..
    11. İstanbul'a "Kanuni Kent Ormanı"..
    12. Süper Lig ekibinden flaş Aykut Kocaman..
    13. Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi!
    14. Fenerbahçe'den Ersun Yanal bombası
    15. Bartın'da 209 maden işçisi işten..
    16. Vahşet! Köpekleri ağaca asıp tüfekle..
    17. Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe..
    18. Dolandırıcıların yeni yöntemi 'Pes..
    19. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    20. Erdoğan, 'TEKNOFEST' alanını ziyaret..
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı