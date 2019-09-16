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MTTB Malatya Şubesinden Diyarbakır annelerine destek

Milli Türk Talebi Birliği Malatya Şubesi yönetimi, Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde çocukları için eylem yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:28
MTTB Malatya Şubesinden Diyarbakır annelerine destek

Milli Türk Talebi Birliği Malatya Şubesi yönetimi, Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde çocukları için eylem yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.


Diyabakır Annelerinin her daim yanında olduklarını ve desteklediklerini belirten MTTB Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, “Diyarbakır da yaklaşık iki haftadır çocuklarını hain terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için oturma eylemi yapan annelerin feryadı tüm ülkeyi sarsmaktadır. Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, terör örgütü uzantısı malum partinin binasının önündeki bekleyişleri devam ederken bizlerde annelerimizin acılarına ortak olmaktayız. Hacire Akar, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer,Fevziye Çetinkaya ve diğer annelerin omuzlarında yükselen ve bugün sayıları on’ları aşan Diyarbakır annelerinin feryadına tüm Türkiye ortak olmuştur” ifadelerine yer verdi.


Annelerin bu haklı eylemlerine kulak tıkayan herkesi kınadıklarını ifade eden Sağdıç, “Tarih, bu onurlu eylemin arkasında duran aklıselim sahibi başta analar olmak üzere herkesi yazacaktır. Anaların özgürlük destanına kulak asmayan sözde sanatçı, sözde siyasetçi ve batı destekçisi her güruh ve grubu da bu millet tarafından nasıl hatırlanacağını biliyoruz. Diyarbakır’dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütünün ve terör örgütü sevicilerinin planlarını bozacaktır. Çünkü terörün boyutu ne olursa olsun, nereden destek alırsa alsın, anne yüreğinin gösterdiği güç karşısında duramayacaktır. Annelerinin çığlığı silahları nasıl susturacak. Şer güçlerin ve şebekelerinin oyununu nasıl bozacak. Anneler kazanacak, Türkiye kazanacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:28
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