MTSO’dan Göksu Deltası için etkinlik

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, Göksu Deltası’nı tanıtmak, yerel halkın ve kamuoyunun dikkatini deltanın önemine çekmek ve korunması konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla Göksu Deltası Kurtuluş Köyünde, “Avrupa’dan Anadolu’ya Göçmen Kuşlar” konulu etkinlik düzenledi.

AB Türkiye Delegasyonunun desteğiyle her yıl çevre ve doğa koruma alanında farkındalık oluşturacak etkinliklere imza atan MTSO Mersin AB Bilgi Merkezi, bu kez 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü dolayısıyla Göksu Deltası’na dikkat çekmek amacıyla hafta sonunda iki gün süren etkinlik düzenledi. Etkinlikte deltada en çok görülen kuş türlerinin tanıtılmasının yanı sıra kuşların coğrafya ve kültürle ilişkisi de ele alındı. Etkinlikte, Kurtuluş Köyü sakinleriyle sohbet toplantısının yanı sıra köy çocukları ile boyama atölyesi de yapıldı. Nadide kuş türlerini rengarenk boyayan çocuklar aynı zamanda türler hakkında da bilgi sahibi oldu.

“Bölgeyi mutlaka korumamız ve kaynak aktarmamız lazım”

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu’nun, “Göksu Deltası’nın Nadide Kuşları” başlığıyla anlattığı sunumuyla yerel halk, bölgelerinde misafir ettikleri göçmen kuşları yakından tanıma fırsat bulurken, nesli tükenmekte olan türlere ilişkin de bilgi aldı. Göksu Deltası’nın Avrupa’dan gelen ve Afrika’ya göç eden kuşların en önemli durak noktası olduğunu belirten Altunsu, “Dünyanın her yerinden kuş ve fotoğraf meraklıları belli dönemde buraya geliyor. Bölgeyi mutlaka korumamız ve kaynak aktarmamız lazım. Göksu Deltası Uluslararası Ramsar Sözleşmesine tabi” dedi.

“Doğayı korumak istiyorsak önce göçerleri korumamız gerekiyor”

Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin de “Göksu Deltası’nın Kadim Göçer Kültürü” başlıklı sunumunda, Mersin’in göçerleri ve bölgede yaşayan canlılarla ilişkilerine değindi. Çetin, “Şu anda bu toplantıyı gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Köyü de yıllar önce göçerler tarafından oluşturulmuş. Doğayı korumak istiyorsak önce göçerleri korumamız ve bu kültürün sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. Göçerlerin telef olan hayvanlarından beslenen kuş türleri göçer güzergahlarını takip ederek biyoçeşitliliği etkiliyor” diye konuştu.

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Yüksel Erkayhan ise “Göksu’da Doğa Koruma” ve “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” konularında bilgilendirme yaptı. Özellikle tarım atıklarının toplanması gerektiğine işaret eden Erkayhan, “Sizler tarım yapmaya, geçiminizi sağlamaya, bizler de bu bölgeyi korumaya çalışıyoruz. Arada bir denge olması lazım. Birlikte bu dengeyi kurabiliriz” ifadelerini kullandı.

Sunumlar sonrasında gerçekleşen ve Kurtuluş Köyü sakinlerinin aktif katılım sağladığı soru cevap kısmında ise köy sakinleri hem yangın afetleri neticesinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler hem de yasak avcılık konusunda denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladılar.

ÇKA Genel Sekreteri Altunsu’ya ait ‘Kuşlar’ temalı fotoğraf sergisinin de açıldığı etkinlikte katılımcılar, Dalyan gölgesinde kuşları ve doğayı yakından tanıma şansı buldu. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar Göksu Nehri üzerinde rafting yaparak, doğanın önemine dikkat çekmek amacıyla pankart açtı.