0553 313 94 23

MTSO, MTOSB ve MEÜ arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) arasında ‘Stratejik İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:38
MTSO, MTOSB ve MEÜ arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) arasında ‘Stratejik İşbirliği Protokolü’ imzalandı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli’nin imza attığı protokol ile üniversite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.


Bölgedeki işletmelerin yenilikçilik, araştırma ve geliştirme içeren projeler yoluyla gelişimine destek olmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak adına MTSO, MTOSB ile MEÜ arasında stratejik işbirliğine gidildi. İmzalanan protokol ile başta TÜBİTAK olmak üzere KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi ulusal, U2020, AB, Dünya Bankası, UN gibi uluslararası proje çağrılarına projeler sunulmasında iş birliği yapılması, var olan uzmanlıkların paylaşılması, geliştirilen projelerin etkin ve verimli yönetilmesi, bölgedeki var olan proje kültürünün geliştirilmesi ve projeler yoluyla bölge ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.


İmza töreni sonrasında kısa bir değerlendirme yapan MTSO Başkanı Kızıltan, “Üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi tüm sanayinin beklediği en önemli olgudur. Bu protokol ile en kısa sürede gerçek anlamda sanayi ile üniversitemiz arasında işbirliği oluşturulacak” dedi.


Üniversiteler olmadan teknoloji geliştirmenin, teknoloji olmadan da sanayiyi ilerletmenin mümkün olmadığını ifade eden MTOSB Başkanı Tekli ise “Yaptığımız her araştırmada, ar-ge çalışmasında mutlaka üniversite temsilcilerimizin bizimle hareket etmesini istiyoruz. Teknolojiye ancak üniversitelerimiz aracılığıyla kavuşabiliriz. Bu ihtiyacımızı her kulvarda dile getiriyoruz. İnşallah bu anlaşma sonrasında sık sık bir araya gelerek hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.


MEÜ Rektörü Çamsarı da sanayicilerle, iş insanlarıyla her alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:38
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    1. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    2. Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor
    3. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    4. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    5. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    6. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    7. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    8. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    9. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    10. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    11. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    12. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    13. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    15. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    16. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    18. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    19. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    20. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    21. Belediyeden kadınlara özel konser
    22. New York borsası karışık seyirle açıldı
    23. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    24. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    25. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    26. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    27. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    28. Numan Kurtulmuş: "Menderes için..
    29. "Küçük mucitler"ödüllerini aldı
    30. Rize simidi tescillendi
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'