MTOSB’de, sanayicilere ‘İstihdam Seferberliği’nde yeni teşvikler anlatıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’de ‘Burası Mersin, Burada İş Var’ sloganıyla çalışmalarına başlanan ‘İstihdam Seferberliği 2019’ kapsamında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) faaliyet gösteren sanayicilere, yeni teşvikler anlatıldı.

MTOSB Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Kutlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmettin Öz ile çok sayıda sanayici katıldı. İŞKUR ve SGK yetkililerinin ortak sunumu ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Türkiye genelinde başlatılan 2019 yılı istihdam seferberliği ve teşvikler ile ilgili sanayiciler bilgilendirildi.

Teşvikler ve İŞKUR uygulamaları ile ilgili bilgi veren İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Muhammed Lütfü Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen 2019 yılı istihdam seferberliğinin amacının, istihdamın artırılması ve istihdamı kalıcı hale getirmek olduğunu söyledi. Emre, “İŞKUR‘un işverenlere sağladığı birçok teşvik paket var. İşverenlerimizin bu paketlerden yararlanması için işe alacakları personelin İŞKUR kaydının aktif ve güncel olması gerekiyor. Bunun dışında işverenlerin SGK borçlarının da bulunmaması gerekiyor” dedi.

İstihdamın kalıcı hale gelmesine yönelik devletin sağladığı teşvikler hakkında bilgi veren İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Süleyman Erkan Şanlı da “Mesleki beceri geliştirme teşvikleri kapsamında, işbaşı eğitim programı başta geliyor. İşbaşı eğitim programında personele tecrübe kazandırılması amaçlanıyor. 2019 yılı istihdam seferberliği kapsamında sağlanan teşvikler hem işverenler hem de personel için olumlu sonuçlar veriyor” diye konuştu.

“İstihdam seferberliğine katkı sunmak için tüm çalışmaları yapacağız”

Sunumların ardından bir konuşma yapan MTOSB Başkanı Tekli ise İstihdam Seferberliği 2019’un, işverenlerin üzerindeki yükü alan teşvik ve destekler içerdiğini ifade etti. İstihdamın doğru bir planlama ve organizasyon gerektirdiğinin önemine vurgu yapan Tekli, “Sanayicilerimizin aranan eleman taleplerine cevap verilmesi ve aynı zamanda iş arayan kişileri sanayicilerimizle buluşturmak adına kurduğumuz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğümüz, koordineli olarak çalışarak sanayicimizin bu yükünü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bizler MTOSB olarak İstihdam Seferberliği 2019’a katkı sunabilmek için tüm çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.