MTB Başkanı Özcan: Malatya kayısı ile yeniden ayağa kalkacaktır

Özcan, kayısı üreticilerine de çağrıda bulunarak, bahçe bakımlarının mutlaka zamanında yapılması gerektiğini vurguladı. Malatya’nın Kahramanmaraşlı depremler ile Yeşilyurt merkezli 5.6’lık depremin ardından ciddi bir göç verdiğini aktaran Ramazan Özcan, şubat ayı içerisinde tüm olumsuzluklara rağmen 5 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Şubat ayında depreme ve tüm olumsuzluklara rağmen 5 bin ton ihracat gerçekleştirerek Malatya ve bölge ekonomisine 25 milyon dolar gelir sağladıklarını belirten Özcan, “2023-2024 sezonu için yavaş yavaş zaman daralıyor, çiçek açma dönemi başladı. Birkaç aya kadar inşallah yeni mahsuller de şekillenecek” dedi. Malatya’da çarkların yeniden dönmeye başladığını kaydeden Özcan, “Kayısı Malatya ve Türkiye için çok önemli. Artık umutsuzluğa kapılma zamanı değil, şehri ayağa kaldırmak için de yoğun bir şekilde çalışacağız. Üreticilerimiz mutlaka bahçe bakımlarını yaparak, ilaç atımlarını zamanında yapmalı. Bu yıl iyi bir mahsul nasip olursa Malatya’nın ekonomisini kayısı ile ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Herkes birbirine destek olsun, iyi bir koordinasyonla bölgeyi kayısı ile ayağa kaldıracağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.