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Eğitim

MSÜ tercihleri ne zaman? | Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihleri merak ediliyor. Pek çok öğrenci “MSÜ tercihleri tarihleri açıklandı mı?” , “MSÜ tercihleri ne zaman?” , “Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri belli mi?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:33:00 -
MSÜ tercihleri ne zaman? | Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri

Pek çok öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihleri araştırıyor. İşte, detaylar.

MSÜ sınavı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 MSÜ sınavı tarihini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını söylemişti.

MSÜ tercihleri ne zaman? | Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin, 1-26 Haziran tarihlerinde "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapılacağı açıklandı.

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