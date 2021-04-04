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Eğitim MSÜ tercihleri ne zaman alınacak?
Eğitim

MSÜ tercihleri ne zaman alınacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının sona ermesinin ardından sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken öte yandan MSÜ tercihlerinin ne zaman alınacağını da araştırmaya başladı. MSÜ personel temin sitesinden gerçekleştirilecek olan MSÜ tercihlerinin ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman alınacak? MSÜ tercih tarihleri belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:25:00 -
MSÜ tercihleri ne zaman alınacak?

MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin aramalar hız kazandı. 4 Nisan Pazar günü yani bugün gerçekleştirilen sınavın ardından sınava giren adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman alınacak? MSÜ tercih tarihleri belli mi?

MSÜ tercihleri ne zaman alınacak?

MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığı tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) giren adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında internet adresi üzerinden gerçekleştirmişti.

Bu bilgiler ışığında 2021-MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, öncelik sırasına göre okul tercihlerini internet adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

Belirlenen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar ise 2'nci Seçim Aşamalarına davet edilmeyecek.

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