Milli Savunma Üniversitesi tercihlerinin sonuna geliniyor. Bu gece tercihlerin son bulmasıyla birlikte tercihler sonuçları yoğun şekilde aratılacak. Adaylar, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman, ön başvuru sonucu hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nden konuya ilişkin net bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yılda temmuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilebileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel’den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.