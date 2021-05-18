  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Milletimize zarar verenler cezasını çekecek"
Filistin'den UCM'ye İsrail çağrısı
ABD'den İsrail ve Filistin çağrısı
Fransa Başbakanı Castex'ten cılız 'Gazze' tepkisi
Eğitim MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021?
Eğitim

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

Askeri öğrenci adayları için tercih sürecinde sona yaklaşılırken tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. MSÜ 2021 Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini gerçekleştiren adaylar, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 22:57:00 -
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

Askeri öğrenci adayları için tercih sürecinde sona yaklaşılıyor. MSÜ 2021 tercih döneminin bitimine az bir zaman kala adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Tercih işlemleri 30 Nisan 2021 tarihinde başlamıştı. Söz konusu işlemler, 19 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’da sona erecek.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021?

Milli Savunma Üniversitesi, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Söz konusu tercih sonuçları, geçen yıl temmuz ayının ikinci haftasında duyurulmuştu. 2021 yılında da MSÜ tercih sonuçları için temmuz ayının ikinci haftası tahmin ediliyor.

Adayların ikinci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme resmi internet adresinden yapılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Uzman isim ‘bunu bekliyorum’ diyerek açıkladı!
Ekonomi

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Uzman isim ‘bunu bekliyorum’ diyerek açıkladı!

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından altın ve gümüş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Umman Müftüsü el-Halili’den kritik açıklama: Ümmetin üzerindeki utanç lekesini sildiler
Dünya

Umman Müftüsü el-Halili’den kritik açıklama: Ümmetin üzerindeki utanç lekesini sildiler

Umman Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırıları sonrası bir açıklama yaptı
Profesörden kritik uyarı! Covid-19'dan daha öldürücü
Sağlık

Profesörden kritik uyarı! Covid-19'dan daha öldürücü

Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA vakaları ile bu yıl erken karşılaşıldığına dikkat çekere KKKA'nın Kovid-19'a göre daha öldürücü olduğunu söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay