MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021?
Askeri öğrenci adayları için tercih sürecinde sona yaklaşılırken tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. MSÜ 2021 Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini gerçekleştiren adaylar, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021?
Askeri öğrenci adayları için tercih sürecinde sona yaklaşılıyor. MSÜ 2021 tercih döneminin bitimine az bir zaman kala adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.
Tercih işlemleri 30 Nisan 2021 tarihinde başlamıştı. Söz konusu işlemler, 19 Mayıs 2021 tarihi saat 23.59’da sona erecek.
Milli Savunma Üniversitesi tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılıp yapılmadığı merak ediliyor.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2021?
Milli Savunma Üniversitesi, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Söz konusu tercih sonuçları, geçen yıl temmuz ayının ikinci haftasında duyurulmuştu. 2021 yılında da MSÜ tercih sonuçları için temmuz ayının ikinci haftası tahmin ediliyor.
Adayların ikinci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme resmi internet adresinden yapılacaktır.