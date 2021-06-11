MSÜ tercih sonuçları 2. seçim aşamaları MSÜ tercih yerleştirme sonuçları son dakika MSÜ 2021 taban puanları
2021 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi 2021 Askeri Öğrenci Temini 2.Seçim Aşamaları Tercih sonuçları erişime açıldı. Milli Savunma Üniversitesi 2021 Askeri Öğrenci Temini 2.Seçim Aşamaları Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kadın ve erkek MSÜ taban puanları ile baraj puanı merak ediliyor.
Son dakika haberine göre, MSÜ tercih sonuçları 2021 açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar tercih sonuçları için sabırsızlanıyor. MSÜ tercih sonuçları 2021 araştırması günden güne artıyor.
Millî Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ 2021 taban puanları ile ilgili ayrıntılar henüz belli olmadı. MSÜ 2021 taban puanları ayrıntıları belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak. Ancak geçmiş yıllara ait taban puanlar bulunuyor. 2020 MSÜ taban puanları açıklanmıştı. İşte ayrıntılar...
MSÜ taban puanları kadın adaylar için
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ taban puanları Erkek adaylar için
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420