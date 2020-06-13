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Eğitim

MSÜ sınavı ne zaman? | MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınavına ne kadar kaldı? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na hazırlananlar “MSÜ sınavı ne zaman?” , “MSÜ sınav giriş belgesi al” , “MSÜ sınav giriş belgesi sorgula” , “MSÜ sınav giriş belgesi yazdır” , “MSÜ sınavı ne zaman?” , “MSÜ sınavına kaç gün var?” sorularının cevabını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:53:00 -
MSÜ sınavı ne zaman? | MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) hazırlananlar sınava kaç gün kaldığını, sınav giriş belgelerinin ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

MSÜ sınavı ne zaman? | MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için giriş belgeleri 4 Haziran’da erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adaylarının, 14 Haziran'da düzenlenecek sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Öğrenciler sınav giriş belgelerineÖSYM'n resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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MSÜ sınavında maske takmak zorunlu mu?

MSÜ sınavına girecek olan öğrenciler sınav sırasında maske takmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Öğrenciler sınav salonuna girene kadar maske takmak zorunda. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.

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