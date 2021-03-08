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Eğitim MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır?
Eğitim

MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavına girecek adaylar, sınava nerede gireceklerini araştırıyor. ÖSYM’nin MSÜ sınav tarihlerini belirlemesi üzerine sınava girecek adaylar, nerede sınav olacaklarını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 22:33:00 -
MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavı öncesi sınav yerlerinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Sınava girecek adaylar, sınava nerede gireceklerini araştırıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır?

ÖSYM MSÜ 2021 sınav tarihlerini belirledi. Bunun üzerine MSÜ sınavına girecek olan adaylar tarafından sınav yerleri merak edilmeye başlandı.

MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerlerine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sınav tarihleri belli olan sınavın yerleri 10 gün öncesinde açıklandığı biliniyor. MSÜ sınavı 4 Nisan tarihinde yapılacak. Dolayısıyla MSÜ sınav yerlerinin 25 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.

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