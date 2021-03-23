MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi'nce ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından düzenlenecek MSÜ 2021 sınavı için sınav giriş belgesi araştırmaları hız kazandı. MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?
MSÜ sınav yerleri için artık heyecan dorukta. 81 ilimizden binlere adayın ter dökeceği zorlu sınav öncesi merakla MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021 sorusunun cevabını araştırılıyor.
MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?
Söz konusu sınav için giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2021 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.
Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
MSÜ sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.