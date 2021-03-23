  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi
Eğitim

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi

MSÜ sınav giriş belgesi indir | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınav başvurusunda bulunanlar sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl indirilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 12:55:00 -
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Sınav başvurusunda bulunan adaylar giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nereden indiriliyor?

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi

MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. MSÜ 135 dakika sürecek. MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerlerinin 29 Mart'tan sonra açıklanacağı düşünülüyor. Sınav yerleri açıklandığında haberlerimizde yer alacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar
Dünya

Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun son açıklamasına göre ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını azalttığı öğrenildi. İncirlik'te bulun..
İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!
Dünya

İstanbul Sözleşmesi'nin ülkemize dayattığı 'üçüncü cinsiyeti' resmen tanımışlardı: Pakistan'da translar için 'medrese' açtılar!

Pakistan'da İslam'ın lanetlediği eşcinsel sapkınlar için medrese açıldı. Ülkede, İstanbul Sözleşmesi ile ülkemize de dayatılmaya çalışılan '..
Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje
Gündem

Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla aile yapısını hedef alan 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bu karar sonrası Türk yetkililer tüm düny..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay