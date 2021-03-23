MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi
MSÜ sınav giriş belgesi indir | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınav başvurusunda bulunanlar sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl indirilir?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak - 23 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Sınav başvurusunda bulunan adaylar giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nereden indiriliyor?
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi
MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. MSÜ 135 dakika sürecek. MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerlerinin 29 Mart'tan sonra açıklanacağı düşünülüyor. Sınav yerleri açıklandığında haberlerimizde yer alacak.