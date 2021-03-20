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Eğitim MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi sorgula
Eğitim

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi sorgula

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) kapsamında heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. MSÜ sınav yerleri 2021 açıklandı mı ve ne zaman belli olacak? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri belgesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 20:25:00 -
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav giriş belgesi sorgula

4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı için giriş belgeleri sorgulanıyor. Adaylar 'MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı için hazırlanan adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken, sınava katılacakları yerleri merakla araştırıyor. MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı net bir tarih olarak henüz açıklanmadı. Ancak sınav tarihleri yapılacak olan sınavın 10 gün öncesinde açıklanıyor. MSÜ sınavının 4 Nisan'da yapılacağı biliniyor, bu nedenle gözler sınav yerleri için 25 Mart'a çevrilmiş durumda...

MSÜ SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ sınavı 2021 ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.

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