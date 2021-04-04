MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları ve sınav soruları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021-MSÜ sonuç tarihini duyurdu. İşte detaylar...
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde yer aldı. MSÜ bölümleri ile ilgili detaylar ise merak konusu.
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
4 Nisan 2021 Pazar günü yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 29 Nisan 2021 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamadan TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.