MSÜ ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru tarihi 2022
2022 MSÜ başvuruları başladı mı? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na hazırlananlar 2022 yılında sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ 2022 başvuru tarihi
ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na girmek isteyenler başvuru tarihi ve sınavın gerçekleşeceği günü araştırmaya başladı. Peki, MSÜ ne zaman yapılacak?
MSÜ ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru tarihi 2022
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran'da yapılacak.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'de ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak sınavların, sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini paylaştı.
Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım.
2022 yılında ilk kez uygulanacak sınavlardan e-YÖKDİL 14 Mayıs, MYÖS 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran'da yapılacak.
ALES/1 17 Nisan, ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım'da düzenlenecek.
2022'de iki kez YÖKDİL, 2 kez YDS olmak üzere uygulanacak yabancı dil sınavları, YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim, YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos'ta yapılacak.
Ayrıca, 13 e-YDS ve 1 e-YÖKDİL uygulanacak.
MSÜ 27 Mart, DGS 3 Temmuz, İSG/1 15 Mayıs, İSG/2 11 Aralık'ta yapılacak.
27 Mart 2022’dge gerçekleşecek olan MSÜ’nün başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. MSÜ geç başvuru tarihi 22 Şubat 2022 olarak belirtildi. MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022'de açıklanacak.
Sağlık Bakanlığı sınavlarından, TUS 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül, DUS 16 Ekim, EUS 16 Ekim, YDUS 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.