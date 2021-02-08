MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

2021 MSÜ başvuruları devam ediyor. Uzun zamandır merak edilen 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ),tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı. Sınava katılmak isteyen adayların heyecanla beklediği başvurular ÖSYM internet sitesi üzerinden devam ediyor.

MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi için MSÜ sınav başvuruları alınmaya başlandı. Sınav ücreti 110 lira olarak açıklanırken, MSÜ başvurusu yapacak olanlara YKS ve HES kodu uyarısı bulunuldu. MSÜ başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriliyor.

MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM sınav ücretleri her sene değişiyor. 2021 MSÜ sınavı ücreti bu sene 110 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.