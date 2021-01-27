MSÜ başvuru 2021 nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı için başvurular başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından, her yıl askeri öğrenci adaylarının girdiği 2021 MSÜ sınavının tarihi ve başvuru detayları merak konusu oldu.

MSÜ başvuruları nasıl yapılır?

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. MSÜ 2021 BAŞVURU TARİHLERİ 27 Ocak - 23 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenmesi dolayısıyla adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

MSÜ 2021 ne zaman yapılacak?

2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.