MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı 2021?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ bünyesinde görev almak isteyen adayların sınavına katılım sağladığı ve ardından merakla beklediği MSÜ sonuçları merak edilmekte. Peki, MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı mı 2021?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021) tamamlandı. Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandığını duyurdu. İşte merak edilen haberin devamı…
MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim 2021?
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Adayların sınav sonuçlarını "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekleri bildirildi.