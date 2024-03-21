MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.