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Ekonomi MSÜ akademik personel alacak
Ekonomi

MSÜ akademik personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 14:14:00 -
MSÜ akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular,  profesör  ve  doçent  kadrolarına  müracaat  eden  adaylar  tarafından  MSÜ  Rektörlüğüne  (Yenilevent/İstanbul),  doktor  öğretim  üyesi, öğretim  görevlisi  ile  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylar  tarafından  ise  ilgili  dekanlık/astsubay  meslek  yüksekokulu  müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, 30.10.2021 tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları  yapılmayacaktır.  Bu  adayların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek  ve  hiçbir  hak  talep  edemeyeceklerdir.  Her  aday  sadece  bir  kadroya başvuru yapabilecektir.

İlanda  yer  almayan  hususlarla  ilgili  olarak,  www.msu.edu.tr  adresinde  yer  alan  “MSÜ  Akademik  Personelin  Seçimi,  Atanması,  Görevleri  ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesi”ndeki şartlar geçerli olacaktır.

Kadroya  seçilen  adayların  atama  işlemleri,  haklarında  yapılacak  güvenlik  soruşturması  ve  arşiv  araştırmasının  olumlu  sonuçlanması  halinde yapılacaktır.

Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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