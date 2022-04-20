MSÜ 2022 tercihleri ne zamana kadar yapılacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

27 Mart tarihinde gerçekleşen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 14 Nisan’da açıklandı. MSÜ sonuçlarının ardından gözler bu kez tercih tarihlerindeydi. Peki Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları hangi puan türünde çağrıya çağrılacak?

MSÜ 2022 tercihleri ne zaman sona erecek?

Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. MSÜ tercih işlemleri 18 Nisan 2022 Pazartesi günü itibariyle başladı Tercih İşlemleri, 13 Mayıs'a kadar sürecek.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 13 Mayıs'a kadar sürecek.

MSÜ tercihleri nereden nasıl yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

A) Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.

Şehit/gazi çocuklarının 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2022-MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılacaktır.

B) Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

C) Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınacaklardır.

Ç) Adaylar Harp Okulları için;

Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

Deniz Harp Okulu (DHO),

Hava Harp Okulu (HHO),

Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu hangi puana göre tercih yapılacak?

D) 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)