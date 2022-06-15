MSÜ 2022 tercih sonuçları: 2022 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MSÜ mülakat ve fiziksel yeterlilik ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından sonuçların açıklanmasının ardından adaylar şimdi MSÜ tercih sonuları için beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 13 Mayıs'ta sona erdi. MSÜ puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiren askeri okul öğrenci adayları, MSÜ 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorularını sormaya devam ediyor.

MSÜ 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2022 tercih sonuçların bu yıl 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

MSÜ yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir.

"Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

MSÜ kadınlar için boy 160 ise ağırlık kaç olmalı?

MSÜ kadınlar için boy 160 ise ağırlık alt sınırı 48, ağırlık üst sınırı ise 66 olmalıdır. MSÜ kadınlar için boy 161 ise ağırlık alt sınırı 49, ağırlık üst sınırı ise 67 olmalıdır.

MSÜ kadınlar için boy 160 ise ağırlık kaç olmalı?

MSÜ kadınlar için boy 165 ise ağırlık alt sınırı 52, ağırlık üst sınırı ise 72 olmalıdır.

MSÜ boy kilo kaç olmalı?

1) Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm, Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır.

2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

5) Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları tablodaki 165 cm -190 cm (dâhil) arasında olacaktır.