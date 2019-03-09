MSP'den Cezayir'deki seçimlere boykot

Cezayir'de 'tansiyon' her geçen gün yükseliyor. Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 5. Dönem adaylığına karşı başlatılan protesto gösterilerinin, ordunun bütün uyarılarına rağmen sürerken, protestoculara bir destek de Barış Toplumu Hareketi'nden geldi.

Cezayir'deki en büyük İslamcı parti Barış Toplumu Hareketi (MSP), cumhurbaşkanlığı yarışından çekilerek seçimlere katılmama karar verdi.

MSP'den güvenilir bir kaynağın aktardığına göre, Barış Toplumu Hareketi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci dönem adaylığına karşı çıkan insanların isteği doğrultusunda cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme kararı aldı.

Seçimleri boykot eden ikinci parti

Cezayir İşçi Partisi Başkanı Luveyze Hanun'un, partinin 18 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot kararı aldığını ve seçimlere aday olmayacağını açıklamasının ardından, MSP seçimleri boykot eden ikinci parti oldu.

Adayların gerekli dosyaları teslim ederek başvuru yapmasının ardından, Anayasa Konseyi önümüzdeki on gün içinde adayların uygunluğunu değerlendirecek.

Buteflika halen İsviçre'de

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, seçim kampanyası müdürü Abdulmalik Sellal'ı görevden alarak yerine Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Abdulgani Zalan'ı atad. Rutin tıbbi muayeneler nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede kalan Buteflika'nın ülkeye dönüş tarihi henüz net değil.